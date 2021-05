La tercera final inglesa de la Champions será protagonizada por los millonarios Mansour y Abramovic

La Premier continúa demostrando su hegemonía en los últimos años en Europa. Luego de que eliminasen a PSG y Real Madrid, Manchester City y Chelsea protagonizarán la tercera final entre clubes ingleses en la historia de la Champions. Un choque donde además se mediarán dos de las grandes fortunas del fútbol con el duelo de multimillonarios entre Mansour Bin Zayed y Roman Abramovic.

Estambul hablará inglés el próximo 29 de mayo, aunque no será la primera vez que una final de la Champions sea tomada por dos equipos de la Premier League. Chelsea vs. Manchester United en Moscú 2008 y Liverpool vs. Tottenham en el Wanda Metropolitano dos años atrás, son los antecedentes de cuando la liga más poderosa del mundo mostró toda su fuerza en Europa.

Arabía Saudí vs Rusia

Los dueños de City y Chelsea llegaron sin mucho renombre a la Premier. Mansour Bin Zayed y Roman Abramovic tendrán también un duelo en el Estadio de Ataturk cuando empieza a rodar la pelota. El primero hace parte de la familia real saudí y cuenta con una fortuna de más de 130.000 millones de euros. En cuanto a Abramovic, compró al equipo de Londres por una suma ínfima a principios de siglo luego de haberse hecho multimillonario gracias a sus negocios de petróleo y gas en el oriente de Europa. Su cercanía con Putin le ha dado aún más poder en su país en los últimos años.

Han sido acusados en múltiples ocasiones de utilizar el fútbol como un lavado de imagen a lo que ocurre en su territorio y negocios, aunque poco les ha importado esto a un Mansour y Abramovic que se han dejado en Manchester City y Chelsea más de 5.000 millones de euros en fichajes, instalaciones y contratos en su paso por las oficinas del Etihad y Stamford Bridge.

El saudí busca la Champions por primera vez, mientras que el dueño del Chelsea ya pudo tocarla en la final de Múnich ante Bayern. Curiosamente, el equipo de Abramovic perdió la primera final inglesa de clubes en la Copa de Europa ante Manchester United en 2008. 13 años más tarde y luego de incontables inversiones, dos de las fortunas más grande del fútbol europeo se verán las caras en Estambul.

