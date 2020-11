Varios millones y un jugador: el ofertón que preparan para sacar a Messi del Barcelona en enero

�� "Le tapé un tiro a Messi, se me acercó y me ayudó a levantar. Yo lo miré y le dije que acababa de cumplir el sueño de mi hijo, que era atajarle una pelota a Messi. Terminado el partido me regaló sus botines. 'Son para tu hijo', me dijo"



- Marcelo Barovero ✍️ pic.twitter.com/I0NYmtlXKC