Marquinhos se entusiasmó con la posible llegada de Messi a PSG

En el último mercado de pases, Lionel Messi impactó a todo el mundo solicitando su desvinculación de Barcelona. En ese contexto, el astro argentino estuvo solamente a un paso de marcharse, particularmente a Manchester City.

Sin embargo, las dificultades que se fueron presentando sobre la marcha generaron que el experimentado futbolista argentino dé marcha atrás con su determinación y anunciara su permanencia en el equipo conducido por Ronald Koeman.

Igualmente, no es ningún descubrimiento que el astro de 33 años de edad no está para nada cómodo en la formación catalana. Y mucho menos teniendo en cuenta el presente opaco e irregular de una institución que ya no es lo que era.

Como consecuencia de ello, todos los cañones apuntan hacia una salida de Messi en el próximo mercado veraniego del viejo continente. Es decir, a mediados de 2021, cuando el argentino finalice su actual contrato con Barcelona.

Bajo esa órbita, uno de los equipos que comenzaron a relamerse pensando en la posible incorporación del argentino fue Paris Saint-Germain. Y Marquinhos, uno de sus jugadores más destacados, se entusiasmó hablando sobre ello.

"Ya veremos. De momento somos rivales en la selección y en el club. Es un gran jugador y todos sabemos de lo que es capaz", exteriorizó Marquinhos en declaraciones brindadas a 'BeIN Sports'. Lo cierto es que estos equipos chocarán por los octavos de final de la Champions League.

Lee También