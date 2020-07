Más detalles de la cruda conversación entre James Rodríguez y Zinedine Zidane

Al igual que ocurrió hace más de dos años, James Rodríguez y Zinedine Zidane volvieron a tener otra reunión en la que hablaron de todo. Sin embargo, y a diferencia de aquella época, esta ve parece que cafetero se dio por rendido. Antes de generar una polémica, el cucuteño se sinceró con el DT galo y le pidió que no lo tuviera más en cuenta en la convocatorias.

Días atrás, el colombiano ya había revelado la frustración que tiene en la actualidad. Él mismo aseguró que no entiende porqué Zidane no lo tiene en cuenta. Desde que volvió el fútbol, el francés lo había convocado para todos los juegos, pero solo lo dejó jugar en el duelo contra la Real Sociedad. De resto, fue suplente todos los juegos y nunca vio un minuto de partido. Ni con la nueva regla de los 5 cambios pudo entrar. Simplemente, Zinedine no le dio la oportunidad.

James Rodríguez, suplente con el Real Madrid en LaLiga.

Con todo ese contexto, James fue directo con Zidane y le dijo que si no lo iba a tener en cuenta, era mejor que no lo convocara más. Ambos llegaron a un acuerdo, el colombiano no será más tenido en cuenta a cambio de quedarse entranando y alistarse para una futura transferencia. Sin embargo, eso no fue todo lo que se dijeron ambos en esa conversación.

Según informó el portal Marca, James Rodríguez primero le habría reprochado al francés su decisión de relegarlo. Durante la temporada, jugadores de menor envergadura y relevancia para el equipo tuvieron más oportunidades que el propio colombiano. Ese disgusto no se lo guardó y se lo soltó todo al francés en la charla privada que tuvieron.

