Mercado: Erling Haaland vuelve a entrar en los planes de un grande de Europa

Erling Haaland apuntaba hace unas horas a vivir un verano tranquilo y únicamente pensando en Dortmund. Tras las publicaciones que llegaban desde Italia en relación al interés de Real Madrid por quedarse con el noruego, en Alemania han despertado hoy con una bomba que pueda dinamitar la Bundesliga.

Bild, principal medio deportivo de los germanos, asegura que el punta vuelve a estar en el radar del rey de la Bundesliga. Bayern Múnich teme por el futuro de Robert Lewandowski, quien a sus 32 años estaría pensando seriamente en cambiar de aires. Luego de haberlo ganado absolutamente todo el equipo bávaro, el polaco buscaría su ultima chance para hacerse con el Balón de Oro fuera de Alemania.

"Sigo teniendo la mente abierta. Me siento bien en el Bayern, la ciudad es magnífica, es un gran club. Siempre he tenido curiosidad por aprender un nuevo idioma, una nueva cultura. Pero no sé si será en el fútbol o después de mi carrera, ni siquiera yo lo sé", aseguraba semanas atrás en The Times en una charla donde dejó abierta la posibilidad de consultar el mercado que se viene.

Haaland, ¿Tras los pasos de varias glorias del Dortmund?

No sería la primera vez que Bayern ‘robase’ al Borussia una estrella. Gotze, Hummels y el propio Lewandowski abandonaron el muro amarillo con destino a Múnich para buscar la gloria nacional y europea con un equipo acostumbrado a las grandes citas. Sabiendo que cuenta con numerosos destinos para abandonar el oeste de Alemania, en Baviera no quieren quedarse atrás en la lucha por el 9 del futuro.

Bild asegura que si bien no hay nada oficial de momento, Bayern ya sabe que Lewandowski no pondrá trabas a las ofertas que lleguen desde el resto de Europa. Haaland seria el elegido para reemplazar al polaco, aunque cuesta imaginar que en Múnich puedan pagar los 200 millones que ahora mismo piden en Dortmund.

