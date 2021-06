Mercado: aseguran que Haaland ha elegido equipo para 2022

Borussia Dortmund no venderá a Erling Haaland en este mercado de fichajes. Los alemanes solo dejarán marchar a la estrella noruega por un precio fuera del mercado que nadie puede permitirse ahora mismo. Dicho esto, desde Italia aseguran que el punta ya cuenta con ofertas para dejar la Bundesliga en 2022 y que incluso, ya ha dado pista libre a un gigante de Europa.

Las razones del Dortmund para no negociar por su estrella en tiempos donde el dinero no abunda pasa por su austera pero efectiva política de fichajes. Desde que llegasen a la cima del fútbol europeo el plan es claro y no se toca, solo se vende una estrella por temporada. Tras varios años de idas y vueltas en cuanto a la situación de Jadon Sancho, es justamente el británico quien ha sido elegido para volver a hacer caja e invertir en los nuevos talentos que lleguen al muro amarillo.

Con el extremo negociando su llegada al Manchester United, La Gazzetta dello Sport asegura que Haaland será del Dortmund por otros 12 meses, aunque en Alemania ya saben que no podrán evitar que salga en 2022. Es por eso que el medio y su periodista Alfredo Pedullá, marcaron hace unas horas que el noruego ha empezado a recibir ofertas de algunos de los gigantes del viejo continente, donde Real Madrid tendría prioridad para hacerse con el punta.

75 millones por una ‘bendita’ cláusula

Representado por Mino Raiola, Haaland consiguió al fichar por los alemanes que su contrato tuviese un antes y un después tras la reciente temporada. Consciente de que más pronto que tarde un grande llamaría a su puerta, uno de los apartados de su vínculo con Dortmund marca que a partir del 1 de julio de 2022, el noruego podrá salir solo por 75 millones.

Según marcan desde Italia, Real Madrid ha movido ficha antes que todos e incluso, habría llegado a un acuerdo con el jugador desde su contrato. Ahora llega lo más difícil, convencer al Dortmund y conseguir por qué no, juntar a Haaland y Mbappé para que abran el nuevo Santiago Bernabéu.

