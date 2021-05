El inesperado club que quiere competirle al Barcelona por Sergio Agüero

De a poco, va recuperando su nivel. Pep Guardiola le dio confianza a Sergio Agüero, lo puso de titular en el duelo ante Crystal Palace por la Premier League y el delantero respondió con gol para abrir el marcador a mitad del segundo tiempo, cuando el compromiso se empezaba a poner complicado para el puntero del torneo local.

Ya es un hecho que el Kun dejará el club en el que estuvo una década, siendo el máximo goleador histórico y habiendo ganado títulos que quedarán en la memoria de los hinchas por siempre. Y desde todo el mundo analizan con atención la chance de ficharlo, sobre todo sabiendo que se marchará libre y el único costo a cubrir sería su salario.

Los rumores no paran de afirmar que el Barcelona es el principal destino que el argentino tiene en mente, sobre todo para compartir equipo con su compatriota y amigo Lionel Messi. Pero se sabe que el conjunto culé tiene graves conflictos económicos y quizás no pueda cumplir con las expectativas que tenga el futbolista, más allá de que el dinero no es su prioridad.

Allí es cuando una sorpresa llamativa para varios aparece: según el medio Daily Star, Everton está preparando una suculenta oferta para que no se mueva de Inglaterra. Ancelotti lo quiere para que su plantel de un salto de calidad definitivo y pueda pelear en lo más alto de todas las competencias, incluyendo las internacionales.

No podrían igualar los 275 mil euros que gana por semana el jugador, pero si acercarse y equilibrar la balanza con una prima de entrada por fichar. A la lista se suman el Tottenham, Chelsea y hasta Leed United, mientras que Inter y Juventus también mirarían de reojo. La lista es larga y la decisión, para nada sencilla. Veremos qué sucede.

+Ponerse a punto para la Copa América:

Ahora, la principal preocupación de Agüero es segui sumando minutos de competencia oficial y entrenar al máximo para que Lionel Scaloni no dude: se viene una doble fecha de Eliminatorias y luego la Copa América, y el delantero quiere cumplir un rol importante para el equipo pudiendo ser de sus últimos torneos con la camiseta de su país.

Con 32 años, tiene al gran Lautaro Martínez pisándole los talones en la competencia por el puesto y hay varios nombres más importantes en Europa, como el de Mauro Icardi, que esperan por su oportunidad.

