Mbappé: Medios españoles y franceses coinciden sobre donde estará su futuro

Todo parece indicar que se tomará hasta el último segundo para decidir su destino. De las primeras informaciones de la semana que apuntaban a que había pedido condiciones al PSG para renovar, pasamos a los rumores sobre un convencimiento absoluto de venir a Madrid. Si bien falta mucho en lo que será sin dudas una de las novelas del verano, los medios españoles y franceses han encaminado sus discursos sobre donde jugará Kylian Mbappé en la próxima temporada.

Bruno Satin, representante de jugadores en la Ligue 1, aseguró en Canal+ que pese a las dudas del crack francés, tiene todos los frentes cubiertos para cuando confiese donde quiere continuar su carrera: “Tengo alguna información, según la cual Kylian Mbappé y su familia tienen un acuerdo con el Real Madrid. En principio, habría un acuerdo por parte del jugador, pero también necesitamos el acuerdo del Paris Saint-Germain".

Pedrerol confirma los rumores

“Mbappé está aguantando para jugar en el Real Madrid. Y el anuncio no va a tardar mucho en producirse. Estamos hablando de uno o dos meses. No más. Es cierto que con la Eurocopa se puede retrasar algo, pero va a llegar este verano", declaraba el presentador que también asegura que la operación no superará los 100 millones de euros.

Pedrerol y Satin continuaron su exposición marcando que habrá que esperar por la reunión entre Florentino y el Emir de Qatar. Una que no tardaría mucho en llegar: “Obviamente los qataríes y el Paris Saint-Germain no han decidido prescindir de Kylian Mbappé, él podría muy bien entonces finalizar su contrato y marcharse a cero. La historia nos ha enseñado que si los dirigentes o Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos".

Recordemos que PSG ya perdió a jugadores de manera gratuita. Cavani y Rabiot, quienes acabarían marchándose gratis a Manchester United y Juventus, no renovaron sus contratos a falta de un año para ser libres y tuvieron que ver toda su ultima campaña con los franceses desde la grada. ¿Sufrirá el mismo destino Kylian Mbappé.

