Real Madrid: hasta 4 jugadores han sido sondeados por un histórico rival

Carlo Ancelotti podría recibir un inesperado aliado a la hora de disolver su plantilla para la próxima temporada. Con más de 30 fichas y solo 23 lugares, Real Madrid necesita aligerar un plantel donde los cedidos marcarán buena parte del mercado que se viene. Desde Italia, un viejo conocido y ‘enemigo’ quiere pescar hasta 4 futbolistas.

AC Milan, uno de los principales rivales en toda la historia del Real Madrid a nivel europeo, sondea hasta 4 jugadores del equipo blanco. Tras regresar a Champions luego de 7 años de absoluto terror, los Rossoneri buscan armar un equipo que pueda competir a nivel internacional si descuidar una Serie A dominada por Juventus en la última década.

Los pedidos de Maldini

El histórico número 3 del gigante italiano y ahora mismo director deportivo, tiene en su mira a Brahim Díaz, Mariano, Luka Jovic y Dani Ceballos de cara a seguir consolidado el proyecto que devuelva al Milan a lo más alto. Si bien se ha llegado a hablar de un quinto jugador que sería Álvaro Odriozola, en Madrid todavía no pueden garantizarle que dejará la capital.

El Corriere dello Sport marca que el propio Maldini, ex jugador de Ancelotti, llamará al DT para consultarle sobre la posibilidad de traer cedido a buena parte de estos nombres. Con el primero más cerca que nunca de continuar en Lombardía, el objetivo pasaría por cerrar a Jovic y Ceballos en los días que se vienen.

Aunque no será fácil, pues ha sido el volante que ha estado cedido en Arsenal la última temporada quien asegura en AS que no quiere seguir a préstamo en otro club: "No es lo mismo estar metido en la dinámica de un club con un contrato largo a estar cedido. Se echa de menos. Es algo que estos dos últimos años no tuve y quiero asentarme, jugar y ser feliz".

Milan, el inesperado aliado que puede quitarle mucho trabajo a Florentino Pérez y Carlo Ancelotti en la próxima temporada. ¿Veremos una legión de madridistas en San Siro?

Lee También