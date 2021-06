Guardiola elije a Kane como su fichaje a pesar del increíble precio que pone Tottenham

10 años duró su aventura por Londres, o por lo menos eso espera. Harry Kane ha pedido a Tottenham que le deje salir para conseguir los logros colectivos y títulos que en el norte de la capital inglesa no terminan de llegar. A sus 27 años, al ariete busca un nuevo desafío y si bien Guardiola le quiere en Mánchester City, deberán pagar una suma que romperá el mercado.

The Sun afirma que Daniel Levy, presidente de los Spurs, no desea ver como su estrella refuerza a uno de los rivales por el Top Six de la Premier. Si bien es cierto que de momento las charlas para finalizar su estadía en Tottenham han sido amigables, no le dejaron marchar a cualquier precio. Guardiola según el medio, ya sabe cuanto cuesta Harry Kane.

Intercambios, una opción complicada

Los londinenses no bajarán de los 170 millones de euros. Una cifra imposible incluso para como está Manchester City ahora. Incluso, The Sun asegura que los Skyblues han llegado a ofrecer intercambios por Gabriel Jesús o Sterling que de momento, no interesan en Tottenham. Sin un técnico que pueda avalar a los jugadores que vendrían de dichos cambios de fichas, Levy quiere si o si un dinero que le permita traer a otra figura.

Con todavía 3 años de contrato por delante, ni siquiera pedir el transfer request salvaría a un Harry Kane que sabe que harán lo posible por retenerle: “Mi objetivo ahora como jugador es ganar títulos. Aunque sea genial ganar galardones individuales, lo que quiero es ganar títulos con el equipo y ahora mismo no lo estamos haciendo. Es una sensación amarga, pero es lo que es”.

Habrá que ver si Guardiola, quien prepararía la salida de varios jugador a final de temporada, encuentra los medios para quedarse con el mejor punta de la Premier. Mientras no haya un nuevo DT en los Spurs, cuesta pensar que Harry Kan salga del Tottenham.

