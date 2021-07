Mercado: un desesperado Coutinho buscaría regresar a sus orígenes

Su futuro es uno de los temas más importantes para junta del Barcelona desde que llegase Joan Laporta para reconducir un barco cargado de problemas. Philippe Coutinho se encuentra en Brasil mientras se recupera de las lesiones en su rodilla y con el equipo Culé buscándole un equipo que pueda pagar algún valor interesante de cara a recuperar la millonaria inversión realizada por el carioca. En un contexto de pocos pretendientes, en Inglaterra aseguran que ha ofrecido su pase a la que fue su casa por varios años.

Barcelona sabe que no podrá recuperar los más 150 millones de euros invertidos en el media punta, quien llegase para reemplazar a la figura de Neymar en 2017. Tras cuatro años cargados de decepciones y una irregularidad permanente, en Cataluña tienen claro que debe salir para liberar esos 24 kilos por temporada que se le deben abonar en su cuenta. Un misión casi imposible teniendo en cuenta el contexto, donde hasta acá ni siquiera un ofrecimiento a modo de préstamo parece que pueda sacarle del Camp Nou.

En Merseyside le bajan el dedo

The Sun asegura que Coutinho ha dado a su agente una complicada tarea, llamar a Liverpool para buscar un regreso a Anfield. El medio afirma que el brasileño vería con buenos ojos volver a una Premier League donde con los Reds despuntó cómo nunca. A pesar de que aceptaría bajar sus pretensiones económicas, en el norte de la islas no tendrían ninguna intención de repatriarle.

Y es que aseveran desde The Sun que a Jürgen Klopp y la junta no les quita el sueño poder volver a contar con quien en 6 temporadas marcase 54 goles y asistiera en 45 durante 201 partidos. Liverpool tiene bien cubierta la primera línea de ataque, donde no ven necesario invertir más allá de las renovaciones de sus estrellas. El mercado recién empieza y a Philippe Coutinho, ya le cierran las puertas.

