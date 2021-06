Mercado: en Real Madrid lamentan el fallo de Mbappé y su consecuencias

Florentino Pérez ya dijo que movería ficha luego de la Eurocopa, aunque el momento le ha llegado con un par de semanas de antelación. Francia ha sido eliminada de la Euro con un Kylian Mbappé que será duramente criticado por la prensa en los días que vienen y desde Real Madrid, se agarran la cabeza luego de ver su torneo con Francia.

“Aniquilados, Sueño Roto y Desilusión”, fueron las portadas de algunos medios franceses tras la derrota de la campeona del mundo ante Suiza por penales en una tanda donde la imagen de la jornada la dio el jugador del PSG, quien falló el último remate para que los centroeuropeos se metan en cuartos de la Eurocopa. En Real Madrid saben que se vienen curvas y que la presión, será más fuerte que nunca.

“Nadie puede estar enfadado hoy con Mbappé. Cuando tomas responsabilidades, estas cosas pasan. Está obviamente muy afectado”, declaraba Deschamps en rueda de prensa sobre la moral del futbolista, quien tras cuatro partido se va sin goles y con la sensación de haber fracasado en su primera Eurocopa. No será la última sin dudas, pero si una que puede tener un impacto rotundo en su futuro.

Las presiones que se vienen

En Real Madrid esperaban que Francia arrasase por Europa, que barriera en el torneo con Mbappé de figura y que si era posible, ganase en Wembley el próximo 11 de julio. Todo esto con el fin de que tras el torneo el delantero pudiera justificar su deseo de marchar a España con el argumento de haberle dado dodo a su país. No solo no saldrá campeón, sino que su performance estuvo muy por debajo de lo esperado y la prensa gala, no perdona.

Se espera que medios, exjugadores, políticos y dirigentes del PSG acerquen más que nunca a un Mbappé que para salir de Francia, tendrá que pedirlo públicamente. En su momento más difícil cómo jugador de Le Bleus, en Real Madrid ya saben que si fue sorprendente la presión de las últimas semanas, lo que se viene no tiene nombre.

Lee También