Los memes no perdonaron a Mbappé por su penal fallado

Este lunes, los amantes del fútbol quedamos absolutamente empachados por lo acontecido en el marco de los octavos de final de la Eurocopa. Es que, en primera instancia, España derrotó a Croacia por 5-3 en el tiempo suplementario. Un rato más tarde, Francia y Suiza igualaron 3-3, también en la prórroga, pero los últimos avanzaron por penales.

Quien falló el penal decisivo de la serie fue, nada más ni nada menos, que Kylian Mbappé. Sí, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. El destacado delantero de Paris Saint-Germain no tuvo un buen rendimiento a lo largo del compromiso y coronó esa actuación negativa con una ejecución anunciada que fue detenida por el arquero suizo.

Como consecuencia de ello, y, como no podía ser de otra manera, las redes sociales no demoraron en verse totalmente invadidas por memes de todo tipo. Los mismos, en Twitter, no perdonaron al atacante surgido de las divisiones inferiores de Mónaco, quien había sido figura en la Copa del Mundo de Rusia 2018 pero que no pudo repetir.

+ Los memes del penal fallado por Mbappé:

