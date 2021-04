Sacan a la luz la estrella que el Real Madrid entregaría a cambio de Mbappé

La historia nos enseñó que cuando el Real Madrid pone el ojo en un jugador, es muy difícil que se detenga hasta conseguirlo. En esta oportunidad, el apuntado es Kylian Mbappé, que está teniendo una de sus mejores temporadas y protagoniza la Champions League en el PSG junto a Neymar.

La situación económica no ayuda al Merengue de Florentino Pérez, y mucho menos ahora que no podrá contar con los monstruosos ingresos que prometían la Superliga Europea. Sin embargo, según el Diario AS de España, el club blanco tiene su plan para poder realizar la transferencia del año sin afectar su situación financiera.

El plan que tienen en España es meter al francés Raphael Varane como moneda de cambio, teniendo en cuenta que su contrato vence en 2022 y aún no ha demostrado interés en renovarlo. Para que el zaguero no se marche libre, el Real Madrid está prácticamente obligado a venderlo en el próximo mercado, y el PSG siempre tuvo ganas de contar con sus servicios.

Según el portal especializado Transfermarkt, el defensor vale 70 millones de euros, por lo que una venta o un trueque podrían facilitar la compra de Mbappé, o en su defecto el de Erling Haaland, quien también está en el radar de Zinedine Zidane y compañía.

La opinión de Florentino sobre Mbappé

"Cuando voy por la calle siempre hay alguno que me grita '¡Presi, ficha a Mbappé!'", revelaba el máximo mandatario del Real Madrid en El Chiringuito hace algunos días. Cuando le preguntaron qué respondía, Pérez no se complicó: "Tranquilo". ¿Será?

