Siguen los gestos de cariño a Kobe Bryant, tras su fallecimiento en un accidente aéreo. No importa el deporte, todos aprovechan para recordar al ex-basquetbolista y homenajearlo.

Cada muestra de afecto hacia Mamba fue muy emotiva, algunas más planeadas y otras de espontaneidad pura. En la NBA se encargaron los jugadores de recordarlo.

Pero en el fútbol también se sumaron a los homenajes. El que más se esforzó fue Milan, debido a que Kobe vivió mucho tiempo en Italia y era hincha del club Rossonero.

El homenaje del Milan a #Kobe Bryant ���� pic.twitter.com/jzdZuwwnzX — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 28, 2020

Antes de que arranque el partido contra Torino, pasaron imágenes del basquetbolista junto a su familia y con "Who wants to live for ever" de Queen de fondo. Un momento más que emotivo se vivió en el San Ciro.

Tremendo el homenaje de @acmilan a Kobe Bryant. La leyenda norteamericana era fanático del equipo italiano. Emociona ��pic.twitter.com/E5R8PpgcjQ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 28, 2020

Mientras pasaban el video, se mostraba a la gente muy compungidos. Algunos levantaban sus camiseta de basket con el nombre de la estrella estadounidense y el número 24 que utilizaba.

Sin importar el deporte, todos se vieron afectados con la muerte de Bryant. Una leyenda que se fue a los 41 años de una manera horrible.

Lee También