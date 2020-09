Modric usó a Cristiano Ronaldo para hablar sobre la posible salida de Messi del Barcelona

Lionel Messi cumple hoy 9⃣ años como primer capitán de la Selección Argentina ���� y consiguió un subcampeonato mundial y dos medallas plateadas en la Copa América. ¿Crees que es un buen líder? ¿Lo notas cómodo en ese rol? ��

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Sep 2, 2020 at 10:45am PDT