Nadie lo esperaba: Cristiano Ronaldo contó qué quiere hacer cuando deje el fútbol

Aunque salte setenta centímetros del suelo como un jugador de la NBA, haga goles desde 2,5 metros o corra en velocidad más que cualquiera, Cristiano Ronaldo tiene 34 años.

Uno de los mejores jugadores del mundo sigue siendo letal adentro y fuera del área. No obstante, los años pasan para todos, incluso para uno de los mayores profesionales que tiene el fútbol.

En las últimas horas, CR7 fue el gran protagonista de las Conferencias Internacionales que organiza el Consejo de Deportes de Dubai. Allí, habló en rueda de prensa.

Uno de los temas que tocó fue cómo será su vida el día que cuelgue los botines. Sí, algo que ya solo de pensar nos pone tristes.

"En mi vida siempre intento aprender, educarme y formarme en aquello que me interesa. Recuperar el tiempo en el que tuve que renunciar a esa formación en el colegio. Hay vida después del fútbol. Ganar una Champions mas o menos no me va a hacer más feliz, aunque por supuesto que quiero ganarla", manifestó.

Sin embargo, su frase más curiosa fue la siguiente: "Me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película en Hollywood... Y para eso hay que salir de tu zona de confort, aprender cada vez más y desafiarte a ti mismo, algo que me encanta. Y, por supuesto, rodearte de personas inteligentes".

¿Qué nombre le pondrías a la película de Cristiano Ronaldo?

Lee También