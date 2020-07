Nadie lo sabía: Mo Salah reveló que es muy colombiano

Mohamed Salah es uno de los futbolistas más importantes del Liverpool, flamante campeón de la Premier League y en charla con La FM y Antena 2, el atacante contó los detalles sobre su estrecha relación que tiene con nuestro país.

"Mi agente es colombiano, mi abogado es colombiano, ya entiendo mucho del país y de la cultura. He estado en Colombia una vez, los latinos y los árabes tenemos mucho que ver; los colombianos son muy amistosos y cordiales", dijo el egipcio cuando visitó el territorio nacional durante su participación en el Mundial Sub 20 del 2011.

Salah reconoció que recorrió el país y le pareció bastante bello. Además resaltó la variedad de frutas y recordó que durante su única visita la pasó bastante bien.

En dicha entrevista, el delantero realizó una propuesta que seguramente sea tenida en cuenta por los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Lo que hay que hacer es jugar un amistoso Colombia vs Egipto, el equipo nacional colombiano es muy bueno, no quiero decir nombres para no dejar afuera a otros; hay que jugar un amistoso y hacerlo en Colombia", aseguró.

