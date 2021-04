Neymar confirmó que no volverá al Barcelona: "Me quedo en el PSG"

Neymar tiene contrato hasta mediados del 2022 y, por ahora, las negociaciones para renovarlo con Paris Saint-Germain están estancadas según informa la prensa francesa. Por eso, a la par, desde España reportaron que el brasileño había pausado las charlas ante un posible regreso al Barcelona junto a Lionel Messi.

Sin embargo, este martes parece haberlo cambiado todo, por lo menos, desde lo que expresa públicamente el astro brasileño. Neymar fue la gran figura del PSG en la clasificación a las semifinales de la Champions League contra Bayern Múnich y desestimó todos los rumores respecto a su futuro.

"Me quedo en el Paris Saint-Germain. Mi renovación ya no está en cuestión. Me siento muy cómodo y estoy como en casa aquí. Me siento más feliz que antes", aseguró en una entrevista con ESPN Brasil después de recibir el premio como Mejor Jugador del Partido en el Parque de los Príncipes.

Claro que está en los próximos meses el club parisino y el jugador deberán negociar la renovación, ya que PSG no permitía irse gratis en el próximo año al fichaje más caro de la historia del fútbol y que fue gracias a sus 222 millones de euros.

Así fue el partido de Neymar contra Bayern Múnich:

Realizó 85 toques, una efectividad del 84 por ciento en cuanto a peses (37 correctos), tres pases claves, siete infracciones recibidas, seis recuperaciones de balón y 3 tiros al arco (2 a los palos del arco). El MVP de hoy.

