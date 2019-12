No se puede creer: Benzema definió débil y se la sacaron de taco en la línea

El Real Madrid recibe al Athletic Bilbao con la obligación de ganar para terminar el año en la cima junto al Barcelona. Debido a esto, Zinedine Zidane puso todo en cancha para quedarse con los tres puntos.

Los madrileños son superiores a los vacos pero no pueden romper el cero. Vinicius tuvo un mano a mano que desperdició y Kroos también erró su chance.

De todas formas, la más clara estuvo en los pies de Karim Benzema. El delantero definió a puerta vacía pero no pudo cambiar la jugada por gol.

El francés quedó mano a mano con el arquero, lo amagó, le quedó sin ángulo pero le pegó igual. Cuando parecía que se metía, Unai Núñez la sacó de taco sobre la línea.

Nadie en el Bernabeu podía creer como eso no fue gol y como todavía no le pueden ganar a un Bilbao que no hace pie en la capital española. Por ahora, el Merengue termina el 2019 como escolta del Barca.

