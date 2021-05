No tiene paz: se volvió a lesionar Sergio Ramos

Pase lo que pase con la definición de LaLiga, esta temporada será recordada como la más accidentada de los últimos tiempos para el Real Madrid. El día a día del Merengue estuvo marcado por las lesiones, que limitaron mucho a Zinedine Zidane a la hora de armar sus equipos. Uno de los que más sufrió es Sergio Ramos, quien ahora volverá a pasar por kinesiología.

El capitán se perdió muchísimos partidos en su club, sufriendo desde problemas estomacales hasta lesiones en el meñizco interno de la rodilla externa. Esta mañana se confirmó que volvió a resentirse de su última afección y el parte médico indica que tiene una tendinosis del músculo semimembranoso de la pierna izquierda.

El defensor había regresado de su última lesión en el choque de vuelta ante Chelsea, en lo que fue un fatídico partido para su equipo. Pese a no haber redondeado un mal partido, muchos advirtieron que el jugador estaba muy falto de fútbol y quizás no al 100% desde la parte física. Dio la sensación de que si no era un partido clave, no jugaba.

De esta manera, será muy difícil que Ramos regrese antes del final de la temporada, considerando que las recaídas demandan más tiempo que las lesiones originales. Lo que le queda a Sergio será focalizarse al 100% para intentar llegar de la mejor manera a la Eurocopa.

Qué dijo Zidane sobre Ramos

El entrenador Merengue se defendió de las acusaciones de haber exigido al futbolista antes de tiempo: "Jugó porque estaba al cien por cien. Después del partido se resintió y no queremos arriesgar Quiere estar con el equipo y el otro día estaba al cien por cien. Después de 90 minutos se ha resentido algo. Lamentablemente no podemos hacer nada. El primero que está jodido es el porque no puede estar con el equipo en este final de temporada. Nuestra preocupación es competir mañana ante el Sevilla. El resto es todo bla, bla".

