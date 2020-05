¿Nuevo compañero para Messi? Juega en la Selección Argentina y fue ofrecido a Barcelona

Buscar jugadores para concretar nuevas incorporaciones forma parte de la filosofía de Barcelona, tanto como pulir distintos jóvenes con sus fenomenales instalaciones. Como consecuencia de ello, ni siquiera la pandemia del coronavirus impedirá que el equipo ahora comandado estratégicamente por Quique Setién continúe analizando posibles refuerzos. De hecho, la formación catalana ya tiene varios objetivos en la mira, siendo Lautaro Martínez el principal de ellos.

Pero también es un hecho conocido e ineludible que Barcelona, por el momento único líder de la presente temporada de La Liga de España, desea reforzar su línea defensiva. Bajo esa órbita, y, según informó el medio de comunicación español 'Mundo Deportivo', en las últimas horas recibió un ofrecimiento desde Inglaterra. El mismo tiene que ver con un jugador que es prescindible para José Mourinho, director técnico de Tottenham Hotspur. Se trata del argentino Juan Foyth.

La información de 'Mundo Deportivo'.

Foyth, de apenas 22 años de edad recién cumplidos, debutó en 2017 defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata. Apenas algunos meses después fue adquirido por la escuadra de la capital inglesa, donde es considerado suplente. De todas formas, Foyth venía siendo una constante en las convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Sin ir más lejos, el defensor nacido en la provincia de Buenos Aires formó parte de la última Copa América desarrollada en Brasil.

Recientemente, el propio Foyth se pronunció, en declaraciones brindadas a 'TNT Sports', con respecto a su situación actual y su futuro, dejando abierta la puerta para una transferencia: "Uno siempre quiere jugar para sentirse jugador y sentirse bien. Tampoco es fácil no jugar, pero no sé, hay que esperar ahora que se abra el período de transferencias. Si voy a tener oportunidades acá, me quedó muy a gusto. Y si no van a contar conmigo, lo mejor será buscar otro equipo".

Cabe destacar que Foyth desembarcó en Tottenham gracias a Mauricio Pochettino, director técnico argentino que ya no se encuentra comandando al equipo de Londres. Mourinho, en contrapartida, busca otro tipo de defensor e incluso el jugador surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata llegó a sonar para varios equipos del viejo continente, incluso como posible incorporación a préstamo de River Plate y Boca Juniors en el fútbol argentino.

