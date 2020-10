Oficial: Luis Suárez fue anunciado como refuerzo del Granada

Luego de defender durante gran parte de la última temporada los colores del Real Zaragoza, Luis Suárez protagonizó un episodio más que polémico que generó un gran fastidio: sin haber culminado la campaña, y con su equipo peleando por ascender, Watford y las federaciones obligaron al artillero a volver a la Premier League.

A modo de despedida y dejando al desnudo todo su enojo, el delantero manifestó: "Se tenía que tener listas estas situaciones con tiempo para que no hubiese pasado lo que me está pasando a mí. Me parece una auténtica vergüenza lo que me ha pasado. Para cualquier plantilla estar sin un jugador se siente".

Habiendo retornado a la liga de Inglaterra hace un tiempo, Suárez duró poco allí y este viernes fue anunciado en su nuevo equipo. El Granada, de la Liga Española, se hizo de forma oficial con los servicios del artillero oriundo de Colombia.

Exteriorizando la gran noticia a través de sus canales de comunicación, el equipo español sacó un comunicado oficial y escribió: "El Granada Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo para el traspaso del delantero Luis Suárez Charris, adquiriendo un porcentaje de sus derechos económicos, que firma por el club para las próximas cinco temporadas".

Explicando que la institución ya guarda ansiosamente por contar con los servicios de Suárez, Los Nazaríes agregaron: "Luis Suárez se incorpora de manera inmediata al equipo y comienza de esta forma la dinámica de trabajo como rojiblanco".

