Oficial: no habrá Balón de Oro 2020

Una nueva cosa que nos quita el coronavirus y van. Ahora, nos quedamos sin entrega del Balón de Oro 2020. Una locura.

France Football anunció que por primera vez desde 1956, cuando se comenzó a hacer dicho reconocimiento, tomaron la decisión de no celebrarlo.

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV — France Football (@francefootball) July 20, 2020

"En circunstancias excepcionales, disposiciones excepcionales", explicaron desde el medio para luego contar que encuentran "falta de suficientes condiciones justas".

En un largo comunicado, agregaron: "Un año tan singular no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En caso de duda, es mejor abstenerse que persistir".

Luego, dijeron: "Debido a que la equidad que prevalece para este título honorario no se pudo preservar, en particular a nivel estadístico y también en la preparación, ya que todos los aspirantes al premio no se podían alojar en el mismo barco, algunos vieron que su temporada se redujo radicalmente, otros no. Entonces, ¿cómo se compara lo incomparable?".

De esta manera, Lionel Messi y Megan Rapinoe retendrán el trofeo durante un año más, para entregar el año que viene a quien logre conseguirlo.

Lee También