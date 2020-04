Oriana Sabatini: "Con Dybala pensamos en irnos a Dubai"

Europa vive días que quedarán inscriptos en las páginas más negras de la historia del continente. El coronavirus sigue azotando con todo a la población y varios países se están viendo seriamente afectados. Italia fue el primer lugar, se podría decir del mundo, en no lograr frenar la expansión de la pandemia a tiempo y por ende, la situación se les fue de las manos, teniendo el sistema de salud colapsado y números que asustan. Allí ya son más de 110 mil los casos de Covid-19, mientras que superaron las 13 mil muertes en los últimos días.

La gente está hace rato en cuarentena total obligatoria, sin poder salir de sus casas buscando que la curva de contagios baje de una vez por todas. Entre la población se encuentran Paulo Dybala y Oriana Sabatini, dos argentinos que viven muy de cerca la realidad a la que se enfrentan en el viejo continente. Hace más de una semana que se conoció que ambos se hicieron el test y les dio positivo, por lo que pasan los días guardados en sus hogares, lejos de todo y de todos, buscando de a poco recuperarse y volver a su rutina normal durante el aislamiento obligatorio.

La cantante habló con la Revista Caras para contar en primera persona todo lo que están sintiendo durante esta época, sin saber todavía todos los detalles sobre la enfermedad que entró en su cuerpo y cómo es que funciona: "Hace nueve días que nos dio positivo el test. No se sabe mucho del virus. Los médicos nos recomendaron no hacer ejercicio, sin medicamentos, pero nos dieron vitaminas y efervescentes", explicó. Vale recordar que el jugador de la Juventus debió frenar sus entrenamientos hasta nuevo aviso, lo que le puede llegar a pasar factura más adelante cuando se retome la actividad.

Además, aclaró que ella con el tiempo fue mejorando mucho más que su pareja, que sigue con tos y ciertas dificultades para respirar: "A mí ya me dio negativo el test, pero me tienen que hacer una segunda prueba. Con la limpieza estábamos muy perseguidos, no sabíamos si podíamos tocar las cosas. Nunca entré en pánico porque cuando me dio positivo pensé que los jóvenes no eran muy afectados. Te volvés consciente de cosas que está sintiendo su cuerpo. Sigo con la sensación de falta de aire", relató la artista que vive hace rato junto al futbolista en Turín.

Para cerrar, confesó todas las ideas que se le pasaron por la cabeza cuando el caos se hizo presente en Italia. Desde volver para Argentina hasta irse para Asia fueron posibilidades, pero finalmente reinó la lógica y el sentido común, haciendo que las dos figuras a nivel mundial se queden en su hogar: "Pensé en volver porque acá la cosa se va a poner peor. Es un riesgo tomar un avión, antes de que cerraran las fronteras. Pensamos en irnos a Dubai que no hay peligro. Pero lo descartamos. Lo más prudente es quedarse en casa y esperar a que todo termine".

