Ruggeri, sobre el error garrafal de Cristiano en el gol de la eliminación de la Juventus: "No es para cualquiera"

Pese a contar con un jugador más durante gran parte del compromiso, la Juventus terminó quedando eliminada ante el Porto a causa de una acción más que llamativa por la que Cristiano Ronaldo se ganó un sinfín de críticas: transcurriéndose el minuto 115 de partido, Sérgio Oliveira ejecutó un tiro libre que pasó por debajo de los pies de CR7 y terminó descansanso en el fondo del arco de La Vecchia Signora.

En diálogo con sus compañeros, analizando la jugada en cuestión, Oscar Ruggeri, ex defensor de la Selección Argentina, manifestó que posicionarse en la barrera no es algo que cualquier jugador pueda hacer. "Esto es para todos: muchas veces, no todos pueden ir a la barrera. No es para cualquiera. Se dan vuelta", abrió.

#ESPNF90 �� | ESPN



DOS ESCENAS DE CHAMPIONS



Del "Kiricocho" de Haaland al salto de CR7 en la barrera: Ruggeri analizó lo que pasó ayer en la jornada de #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/9vvqBHOUKS — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 10, 2021

Sacando a la luz toda su experiencia a la hora de marcar, el Cabezón, ante la atenta mirada de sus colegas de ESPN, explicó que "los dos centrales tienen que estar puestos en el medio" de la barrera a como dé lugar.

Dejando en claro que, a su parecer, los delanteros no están hechos para conformar la barrera de un tiro libre, Ruggeri competó: "No son para la barrera, no les gusta y se dan vuelta. La mayoría de los delanteros se dan vuelta, no es para ellos".

#JuveFCP | #UCL



Juventus 2 × 2 Porto | GOAL Sergio Oliveira HD ������



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @7DN26_ pic.twitter.com/wulH29EtgT — @7DN26_ Follow me (@BASSAM0034) March 9, 2021

Lee También