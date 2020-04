Paco Jémez intentará llevar a Diego Lainez al Rayo Vallecano

Desde que Diego Lainez dejó América y decidió irse a Europa por nuevos desafíos tiene un problema: no consigue los minutos y la regularidad deseada en Real Betis. Y es por eso que, cada vez que se aproxima un mercado de pases, suena su nombre para ser transferido en búsqueda de ganar continuidad.

Esta vez no es un rumor, ahora tiene una propuesta formal. En una entrevista con ESPN, Paco Jémez confirmó que tiene la ilusión de contar con el canterano azulcrema en Rayo Vallecano, además de admitir que no es la primera vez que intentaría seducirlo para llevarlo a su equipo.

"Nosotros le pedimos la cesión al Betis, cosa que al final no pudo ser. Pero, sin ir más lejos, yo quería que viniera al Rayo Vallecano para este año, que estuviera con nosotros, pero no llegamos a un entendimiento y entonces no pudo, o tal vez el jugador no lo ha creído conveniente pasar a una división menor a pesar de que no estaba jugando", aseguró el exentrenador de Cruz Azul.

El club que conduce el entrenador español actualmente está en Segunda División de España y tener al volante ofensivo mexicano sería algo impresionante: "Estaría encantado de que pudiera estar en mi equipo, es un jugador excepcional".

"Yo en mi equipo quiero buenos jugadores, entonces si existe la posibilidad en algún momento de poder coincidir, indudablemente lo haré y porque a mí me da igual que sea mexicano, polaco, alemán o brasileño, entiendo que es un buen jugador y lo quiero para mi equipo", cerró Jémez.

