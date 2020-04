Paris Saint-Germain analiza ofrecer a dos figuras para incorporar a Pogba

Es prácticamente un hecho que, más temprano que tarde, Paul Pogba no continuará defendiendo la camiseta de Manchester United. El talentoso mediocampista francés no se siente cómodo en la escuadra de Old Trafford y ese sentimiento viene siendo recíproco desde hace mucho tiempo. Por ello, y, pese a los problemas generados por el coronavirus, se sigue trabajando y negociando para que el volante de 27 años de edad continúe su carrera futbolística en otro lado.

En ese contexto, pretendientes no le faltan: gigantes del mundo como Real Madrid, Inter de Milán, Juventus y Paris Saint-Germain pujan por el futbolista que anteriormente ya supo vestir la camiseta de la Vecchia Signora. Bajo esa órbita, este domingo, el medio de comunicación español 'Mundo Deportivo' comunicó información relacionada a un ofrecimiento que prepara la escuadra de la capital francesa por Pogba. De todas formas, es un hecho que Manchester United no lo negociará por poco dinero.

La información de 'Mundo Deportivo'.

Teniendo en cuenta que la ficha de Pogba es extremadamente elevada, Paris Saint-Germain piensa ofrecer a dos jugadores realmente importantes como parte de pago. Se trata de Julian Draxler y Ángel Di María, volantes ofensivos que integran la plantilla de la escuadra comandada estratégicamente por Thomas Tuchel. Igualmente, a las presencias del alemán y del argentino habría que añadirle una importante porción de dinero para convencer a los británicos.

Paris Saint-Germain, equipo con un extraordinario poderío económico, es consciente de que Manchester United está solicitando alrededor de 100 millones de libras esterlinas por el jugador que disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección de Francia. También es consciente de que Real Madrid se perfila como el principal competidor en esta lucha, debido a que Zinedine Zidane, su director técnico, pretende fichar a Pogba desde hace largo rato.

Al mismo tiempo puede surgir una dificultad en torno al plan diseñado por el equipo francés que encabeza estratégicamente Thomas Tuchel: Ángel Di María, uno de los elegidos para integrar la operación, jugó en Manchester United entre 2014 y 2015 y no se fue de la mejor manera de la formación inglesa. De hecho, posteriormente exteriorizó que no le quedó la mejor imagen de su paso por Old Trafford. ¿Qué sucederá?

Lee También