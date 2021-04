Duras sanciones para Dybala y otros dos jugadores de la Juve: multados, excluídos y suspendidos

Desde la confirmación de la noticia acerca de que tres futbolistas de la Juventus fueron encontrados en una fiesta, se sabía que el club no lo iba a dejar pasar. Paulo Dybala, Arthur y Weston McKennie empezarán a pagar los platos rotros tras haber violado las restricciones de COVID-19.

Las consecuencias no tardaron en llegar y Andrea Pirlo fue el encargado de anunciar la primera de ellas. "Dybala, McKennie y Arthur no están convocados para el derbi. Yo tomé la decisión. Estas cosas siempre pasaron pero no es el mejor momento para ir a fiestas. Debemos ser un ejemplo para el mundo", expresó el entrenador de la Vecchia Signora, que no tendrá en cuenta a los tres implicados.

Siguiendo esa línea, todo indica que la dirigencia del conjunto italiano tomará una decisión similar, pero a su manera. Según informó el prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano, los tres jugadores ya han sido "multados, excluídos y suspendidos" por las autoridades del club.

De esta manera, Juventus visitará a Torino sin ninguno de los tres jugadores y aún se desconoce la duración de las suspensiones internas de los tres. Sin lugar a dudas, Dybala, Arthur y McKennie se metieron en serios problemas. ¡Durísimo!

