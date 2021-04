Guardiola sobre la Superliga: del "apoyo a mi club" a la frase "no es deporte"

La Superliga Europea ha llegado para causar una grieta histórica entre los clubes más poderosos del mundo, económicamente hablando, frente a las instituciones que organizan el fútbol europeo. Así se enfrenta Real Madrid, que por Florentino Pérez encabeza el nuevo torneo, frente a la UEFA.

Este martes, en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra Aston Villa por la Premier League, Pep Guardiola rompió el silencio sobre la polémica deportiva del año y dejó muy en claro su postura como también su respaldo hacia el Manchester City, que es uno de los clubes fundadores.

"Puedo darles mi opinión sobre lo que sé hoy, pero solo hay una declaración y no más que eso. Me encantaría que el presidente del comité diera la vuelta al mundo y explicara el motivo. Apoyo a mi club, conozco a la gente y soy parte de este club, pero también tengo mi propia opinión. Me encantaría ser claro cuando tengamos toda la información", manifestó el director técnico.

Sin embargo, también agregó y con dureza: "Si me preguntas porqué se han elegido estos equipos para jugar esta hipotética competición en el futuro... No es un deporte si no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa. No es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder".

Por último, sentenció: "He dicho muchas veces que quiero tener éxito en la Premier League, no solo en un grande. No sé si se cambiará el comunicado y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más. Es un embrión que aún no respira. Solo es un comunicado. No está respirando. Es una realidad. Jugaremos la Champions League la semana que viene y la temporada que viene intentaremos llegar a la final. Jugaremos en Europa porque lo merecemos".

Según informó The Guardian, tanto Manchester City como Chelsea analizan bajarse de la Superliga Europea ante las amenazas de UEFA. Recordemos que las relaciones entre los Ciudadanos y el ente madre del fútbol europeo no son las mejores: hace un par de estuvo involucrado en romper la regla del Fair Play Financiero y estuvo muy cerca de competir en torneos internacionales por dos temporadas.

