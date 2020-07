Perdió el Betis: Andrés Guardado fue titular y Diego Lainez no sumó minutos

Mientras que en México se espera por la reanudación del futbol, los aficionados aztecas disfutar de otras ligas que volvieron al ruedo. Un ejemplo claro es el de la española, donde jugadores mexicanos muestran todo su talento.

En esta oportunidad, los aficionados aztecas mantuvieron la atención en un partido: Betis vs. Villarreal. Tanto Andrés Guardado como Diego Lainez pertenecen al conjunto andaluz, que le cuesta encontrar regularidad en el certamen.

Lainez pierde terreno en el Betis (Getty Images).

Este miércoles, los verdiblancos conocieron nuevamente la derrota, tras caer por 2-0 ante el Submarino Amarillo. El ex Atlas fue titular y disputó 78 minutos de juego, mientras que el ex América ocupó un lugar en el banco de suplentes y no pudo ingresar.

¿Cómo fue el partido de Guardado? El mediocampista realizó un tiro a puesta y efectuó un pase clave. Además, tocó el balón en 53 oportunidades y logró 44 pases (84,4% de efectividad). Tamién, consiguió una infracción y otorgó dos al rival.

¿Cómo sigue la vida para el Betis? A cinco fechas para el final del torneo, el cuadro andaluz, que posee 37 puntos, visitará este sábado al Celta de Vigo, desde las 10 de la mañana, por la Jornada 34 de La Liga.

Lee También