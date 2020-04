Pezzella reveló qué ritual fue clave en medio de su lucha contra el coronavirus

El 14 de marzo pasado, hace ya casi un mes, Germán Pezzella fue diagnosticado con coronavirus. De esta manera, el defensor que actualmente defiende la camiseta de la Fiorentina de Italia fue el primer futbolista argentino en dar positivo de COVID-19. Afortunadamente, hace ya algunos días, el hombre surgido de las divisiones inferiores de River Plate logró ganarle la batalla a esta pandemia y ya brindó declaraciones relacionadas al asunto.

"Cuando supe que di positivo del coronavirus, no fue fácil para mí. Mi esposa y mi familia estaban muy lejos y los médicos de la Fiorentina me recomendaron que me quedara al menos durante una semana. Luego comencé a entrenarme lentamente y ahora estoy trabajando duro para prepararme para cuando llegue el regreso", comenzó exteriorizando el defensor central de 28 años de edad que ya supo defender la camiseta de la Selección Argentina en 16 oportundiades.

Germán Pezzella en un partido de Fiorentina. (Foto: Getty)

Posteriormente, Pezzella, que también defendió la camiseta de Real Betis entre 2015 y 2017, reveló qué rituales y costumbres fueron determinantes en medio de su cuarentena y de su lucha contra el coronavirus: "Leí, estudié, vi series, bebí mucho mate. Tuve suerte de tener en mi recuperación al mate, que es muy importante para todos los argentinos", señaló el hombre que, en su palmarés, tiene nada más ni nada menos que seis títulos conseguidos con River, el club de sus amores.

"Agradezco a todo el mundo por el cariño que me han dado y también a todos los médicos, que están haciendo un gran esfuerzo. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte y quedarse en casa. Y tal vez participar en la recaudación de fondos", profundizó Pezzella. Y, por último, el defensor central concluyó con una frase pensando a futuro: "Mi primer deseo es volver a hacer una vida normal".

Cabe destacar que Pezzella milita en el fútbol italiano, donde el coronavirus ha desembarcado de forma contundente. Dicho país no tomó las medidas correspondientes a tiempo y fue uno de los más afectados por el COVID-19, que generó y sigue generando una enorme cantidad de infectados y de fallecidos.

