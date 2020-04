Se desató la polémica: Lazio descargó toda su furia contra Cristiano Ronaldo

No es ninguna novedad que Italia es uno de los países más afectados por la llegada del coronavirus al mundo. El país europeo no tomó las medidas correspondientes en una primera instancia y por ello se vio invadido por la pandemia, que generó y sigue generando una enorme cantidad de infectados y de fallecidos. Como consecuencia de esto, por supuesto, el fútbol se encuentra absolutamente detenido desde hace un largo tiempo. Y todo indica que no volverá en el corto plazo.

En ese contexto, uno de los equipos más perjudicados por el descanso obligado generado por el COVID-19 y su consecuente cuarentena fue Lazio, elenco capitalino que se encontraba llevando a cabo una temporada realmente espectacular, peleando el título palmo a palmo con Juventus. Por ello, la escuadra romana era una de las que no estaban del todo de acuerdo con las medidas decretadas por el gobierno, ya que quería volver a los entrenamientos cuanto antes.

Cristiano Ronaldo sigue entrenando en Portugal. (Foto: Getty)

Bajo esa órbita, en Lazio no se quedaron callados y salieron al cruce desatando la polémica y apuntando toda su artillería contra la figura de Cristiano Ronaldo, refiriéndose a las libertades del crack portugués de Juventus a la hora de pasar por algo el aislamiento obligatorio. El nombre propio encargado de apuntar contra el exjugador de Sporting de Lisboa, Manchester United y Real Madrid fue el de Arturo Diaconale, director de comunicación del club, en diálogo con 'Radiosei'.

Los jugadores de la Lazio se quedaron en casa, pero vi, en cambio, que en Portugal mostraron unas maravillosas imágenes de Cristiano Ronaldo entrenando en un campo de fútbol. Otros se entrenaron tranquilamente en el extranjero, nosotros no pudimos", comenzó señalando el alto directivo de Lazio, haciendo referencia a unas imágenes de Cristiano Ronaldo trabajando en un estadio de Madeira en plena cuarentena.

"Yo creo que hizo bien, los atletas profesionales deben mantenerse en actividad, pero los que se quedaron en Italia no tuvieron esa ventaja. La Lazio se merece más respeto. Hay un prejuicio en nuestra contra constante", profundizó Diaconale sobre lo que sucede en Italia, dando a entender que hay una conspiración en contra del equipo comandado estratégicamente por Simone Inzaghi.

