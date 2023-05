Erling Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo y su apodo "El Androide" no deja de llamar la atención. ¿A qué se debe este nombre y desde cuándo lo tiene?

No deben quedar ningún tipo de dudas de que Erling Haaland es uno de los grandes delanteros de la actualidad y por qué no uno de los mejores jugadores del mundo en el fútbol internacional. De esta manera, con su primer temporada en el Manchester City, el ex Dortmund rompió cualquier cantidad de récords y se muestra como un apellido hecho para hacer historia.

En este sentido, una gran cantidad de historias y situaciones rodean al jugador noruego siendo una de ellas su reconocido apodo "El Androide" el cual ya es una marca registrada entre todos los fanáticos de este deporte. ¿A qué se debe este nombre?

¿Por qué a Haaland le dicen "El Androide"?

El origen del apodo "El Androide" para Erling Haaland encuentra fundamento en lo que son sus increíbles números como delantero y goleador, hecho que lo vuelve en algo inhumano para el fútbol en los días que corren.

De esta manera, al presentar estadísticas exorbitantes a su corta edad, el delantero de la Selección de noruega fue apodado como "El Androide" ya que no se lo considera humano en términos humorísticos.

¿Desde cuándo tiene este apodo Erling Haaland?

Si bien no hay una fecha exacta o momento que haya generado la aparición de este apodo, se estima que su seudónimo gano popularidad durante su paso por Borussia Dortmund entre 2020 y 2022, lugar en donde marcó nada menos que 86 goles en 89 partidos.