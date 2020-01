¿Qué opina el nuevo DT del Barcelona sobre Messi?

Se confirmó que Quique Setién será el nuevo entrenador del Barcelona. El técnico de 61 años dirigió hace poco al Real Betis, con quien desarrolló un juego vistoso.

A minutos de la confirmación de su arribo, se empezó a buscar en el archivo los dichos del DT sobre Lionel Messi. Es algo fundamental, ya que, el astro argentino es el capitán del equipo Culé.

Sus palabras hacía el 10 fueron más que elogiosas. Setién se rindió ante los pies de Leo cuando lo tuvo que enfrentar en un partido de la liga española.

"No he visto ningún jugador como Messi en toda la historia. Lo lleva haciendo desde hace 10 años. No sé si Pelé tuvo la continuidad de Messi. Es un lujo", declaró tras perder con goles de él.

Y agregó: "La realidad es que tienes que tener acierto en las ocasiones que tengas porque estando Leo Messi sabes que te van a marcar. Es muy difícil conseguir que no te metan un gol. Normalmente nos hace disfrutar el fútbol".

Parece que no habrá problema entre el técnico y el jugador. De todas formas, deberá dirigirlo como un futbolista más y no pecar como hicieron otros entrenadores.

