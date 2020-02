El fuego cruzado ayer entre Abidal y Messi, ha provocado una crisis de imprevisibles consencuencias en el Barcelona. El primer tema encima de la mesa es la situación del secretario deportivo, que se reunirá con Josep Bartomeu esta tarde. Un encuentro en el que se podría plantear su salida o incluso una dimisión.

Pero antes le tocó el turno al bueno de Quique Setién, que hace un mes estaba muy tranquilo en su casa, de comparecer ante los medios de prensa e intentar responder sobre muchas cuestiones que, claro está, escapan a él.

La primera consulta en torno a Messi, sin querer entrar del todo en el detalle del conflicto con Abidal, tuvo que ver con su estado de ánimo: "Lo veo bien de ánimos, lo he visto sonriente, le encanta venir a entrenar y lo he visto igual que ayer o el día antes".

Pero enseguida llegaría la consulta por el enfrentamiento y Setién tuvo que poner en práctica sus habilidades para esquivar. "Yo me centro en lo que me tengo que centrar, que es el fútbol. Lo único que me interesa es dar a mis jugadores las herramientas para que jueguen", dijo.

Y agregó: "En todos los clubes del mundo hay problemas, entonces me tengo que centrar en lo que puedo controlar. No me interesa lo que no es fútbol. Todo lo demás no me ayuda en mí trabajo. Y tengo mucho trabajo en lo futbolístico aquí".

����️ @QSetien: "Messi tiene la experiencia suficiente para saber lo que tiene que hacer". pic.twitter.com/LAHSf1RtVL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2020

Respecto a cómo puede haber afectado a su plantilla toda esta situación, expresó: "Pues ya lo habéis visto hoy. Los habéis visto reír, divertirse y es lo que tratamos de lograr. La plantilla está con ganas. Poned imágenes de esas que a la afición le va a gustar".

