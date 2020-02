Sus goles se hicieron costumbre. Se hizo normal leer en los diferentes sitios webs que Raúl Jiménez había salvado al Wolverhampton semana tras semana. Y ahora, que tiene una sequía natural de tres partidos, se convirtió en noticia.

Jiménez transformó en noticia algo que normalmente no lo es. Es que su impresionante temporada no le permite no marcar goles si es que su equipo hizo cuatro en una noche.

Los Wolves derrotaron 4-0 al Espanyol en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, con un triplete de Diogo Jota y otro de Rúben Neves. A pesar de no haber conseguido su grito personal, el delantero mexicano no se preocupa.

"Es de momentos, ahora he estado colaborando bien con el equipo, intentando hacerme presente en el marcador, pero mientras el equipo siga ganando podemos seguir compitiendo y marcando la diferencia. Somos un equipo que todos jalamos parejo, todos vamos hacia el mismo lugar, si no aparece uno, está el otro", afirmó luego del encuentro.

Lo cierto es que los Wolves se encuentran en la parte alta de la Premier League y, si desean clasificarse a la Champions de la próxima temporada, no dejar puntos de local ante el Norwich en la próxima fecha, debe ser un buen incentivo y, ojalá, Raúl vuelva a reencontrarse con el gol.

