Raúl Jiménez se acerca a Juventus: Wolverhampton ya tiene a su sustituto

A lo largo de la temporada 2019/20, Raúl Jiménez convirtió un total de 17 goles y quedó entre los diez máximos artilleros. Por esa razón, y teniendo en cuenta que también arañó las competiciones internacionales con Wolverhampton, su nombre empezó a sonar para reforzar a un grande de Europa.

Tanto Manchester United como Juventus pusieron interés en sus servicios para el siguiente año deportivo. Todavía no hay ofertas formales por parte de ninguno de los dos importantes clubes, pero surgió una información que podría empezar a inclinar la balanza hacia el lado de la Vecchia Signora.

Foto: Captura

De acuerdo con AS, la directiva del elenco de Inglaterra y del de Italia se habrían acercado en las últimas horas. Esto a raíz de que en Portugal se está hablando de la posible contratación de Paulinho, del Sporting Braga, por parte del conjunto de West Midlands para afrontar la próxima edición de la Premier League.

Sumado a esto, el diario Récord publicó que la intención del canterano del América es continuar en el Reino Unido. Acaba de tener familia, está cómodo y es una de las figuras indiscutibles del equipo que conduce técnicamente Nuno Espírito Santo. Pero todo podría cambiar con una propuesta formal...

"Raúl está contento en Wolverhampton y no le gustaría irse. Hasta donde he platicado con él dice que no sale. Pero es cierto que hay interés de grandes equipos, y por una gran oferta todo puede pasar", escribió el reportero Jonatan Peña basándose en una fuente muy cercana al futbolista mexicano.

