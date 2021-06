Real Madrid y una revolución a medias tras las promesas de Florentino

Hay nuevo capitán de barco en Real Madrid. Uno sin un historial de ser un hombre duro y capaz de sacar pecho frente a sus jugadores si la situación lo requiere. Con Ancelotti siendo el entrenador para la próxima temporada en lugar de nombres como Antonio Conte, ¿En qué queda la revolución prometida por Florentino Pérez?

“Vamos a hacer una renovación de la plantilla”, había dicho el presidente en el Chiringuito cuando presentaba su proyecto de Superliga. Poco más de un mes después de aquellas declaraciones, desde España aseguran no solo que esta no se dará, sino que los principales pesos del vestuario se oponen a ella. Eso sí, ya hay nombres ‘sentenciados’ para la próxima temporada.

La idea de traer a Antonio Conte y sus exigentes métodos no convencían dentro del plantel. AS apunta que hombres como Courtois o Hazard fueron claves para desechar la opción del italiano. Si bien Ancelotti no se quitaría de encima a jugadores que ya tuvo en su primer paso por el Bernabéu y que más que nunca son una pieza angular del equipo, en la cadena radial COPE hablan de 3 futbolistas que no tienen ficha para la próxima temporada.

Ramos, Varane e Isco, out

Paco González afirma que gran parte del plantel seguirá. No solo por que Ancelotti cuenta con ellos o por que no hay mercado ahora mismo para intentar sacar un beneficio económico. De nuevo, el perfil del nuevo entrenador blanco choca con las promesas de Florentino Pérez y ese giro de 180 grados a la plantilla. Con el futuro del capitán a 29 días de definirse, Varane e Isco seguirían el mismo camino.

El francés no ha renovado y con solo un año de contrato por delante ven este momento como uno ideal para sacarle provecho a su salida. Hasta 60 millones esperarían conseguir por un central que desde 2011, ha ganado todo en el Bernabéu. En cuanto a Isco, ven su ciclo terminado en Madrid, donde jugadores que ahora mismo se encuentran cedidos como Martin Odegaard, tendrán un lugar la próxima campaña.

