"Real Madrid, Barcelona y Juventus están cada vez más cerca de quedarse sin Champions"

La pelea entre UEFA, FIFA y los clubes que se mantienen ‘dentro’ de la Superliga está lejos de terminarse. Mientras dentro del máximo ente del fútbol europeo continúan analizando las posibles sanciones para Real Madrid, Barcelona y Juventus luego de haberles abierto un expediente sancionador, Theodore Theodoridis atendió a la prensa aseverando que los rebeldes pueden quedarse sin Champions en caso de no corregir sus posturas.

En una charla con MARCA en España, el secretario de UEFA se mostró tajante ante una Liga de Campeones sin los 3 fundadores de la Superliga que se mantienen: “Es una posibilidad. Si no respetan las reglas, pueden ser excluidos. Depende de ellos. Cabe destacar que todos los demás clubes han aceptado las normas. Me gustaría aclarar algo porque ha habido una mala interpretación de los hechos. Lo que ocurra no será una decisión personal y no tendrá nada que ver con el Presidente de la UEFA o el Comité Ejecutivo de la UEFA”.

“En la UEFA tenemos una clara separación de poderes, con el ejecutivo y la dirección por un lado y los órganos judiciales independientes por otro. Ni el Presidente ni yo podemos influir en el trabajo de los órganos judiciales. Los órganos judiciales independientes toman decisiones independientes y así debe ser. Si han infringido las normas, deben afrontar las consecuencias que decidan los organismos independientes”, declaraba el dirigente que también se mostró preocupado por como la disputa puede quedar en manos de la justicia europea.

Los jugadores no serán sancionados

Era sin duda una de las preguntas que permanecía sin respuesta. Tras haber remarcado que los futbolistas que participasen en la Superliga no podrían jugar con su selección, Theodoridis marcó un nuevo escenario tras la salida de 9 de los 12 fundadores.

“Ningún jugador pagará el precio de la codicia de la Superliga. Todos podrán representar a su país en la Eurocopa. La Eurocopa será una celebración de todo lo bueno que tiene el fútbol: solidaridad, unión, entretenimiento y devolverá la esperanza a tanta gente que la necesita en estos días difíciles”, finalizaba el secretario en una charla que vuelve a mostrar como la guerra por el control del fútbol europeo, apenas ha dado sus primeros pasos.

