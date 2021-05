Real Madrid: Varias estrellas dependen de la continuidad de Zidane

No tiene claro seguir y por supuesto, habrá cambios de fondo en caso de que esto ocurra. Real Madrid vive un final de Liga donde pese a seguir con chances de levantar el bicampeonato, la cabeza está en un mercado de fichajes llamado a ser uno de los más impactantes del club en la última década. En plena conmoción por lo que puede ser el adiós de Zinedine Zidane, en el vestuario del equipo Merengue se encuentra a la expectativa de lo que puede ser un efecto dominó que acabe con varios ciclos de peso en el equipo español.

“No podemos hablar constantemente de mi futuro, lo más importante es el último partido que nos queda”, había declarado Zidane sobre los rumores que apuntan a una salida a final de campaña y que traerán consigo el final de grandes jugadores en el club. Con el futuro de Sergio Ramos en el aire, todo apunta a que en caso de que el francés abandone el barco, el sevillano lo hará a su lado. ZZ es el que más ha luchado por la renovación del capitán y el no haberlo conseguido hasta aquí, también pesaría en su decisión.

Una revolución con 3 años de retraso

Zidane se fue tras el tricampeonato de Champions en 2018 acusando desgaste y el no sentirse preparado para liderar una plantilla donde habría cambios de peso. 36 meses más tarde, esta renovación de plantilla no solo no ha llegado sino que el equipo sufre del final de carrera de varias de sus figuras en el último tiempo. Marcelo e Isco, lideran una lista donde si Zizou sale, serán los primeros con cartel de venta en su espalda.

El brasilero y subcapitán ha sido relegado al banco por Mendy al mismo tiempo que la irrupción del juvenil Gutiérrez le quita aún más espacio en el once titular. Tras 15 años vistiendo los colores del equipo, todo apunta a que Marcelo abandonará el Bernabéu a final de campaña.

El caso de Isco es aún más evidente. El malagueño fue uno de los ‘protegidos’ por Zidane durante sus casi 5 años en el equipo. Con 29 años y luego de dos temporadas para el olvido, el enganche no haría parte de los planes de Florentino para la próxima campaña. Con un salario igualmente importante (casi 7 millones de euros), se buscará hacer caja con su salida.

Por último pero no menos importante aparece Varane. El francés termina contrato en 2022 y lleva meses rechazando ofertas pata continuar en Madrid. Sabiendo que contará solo con un mercado para sacar algo por su fichaje, su salida en las próximas semanas podría acelerarse con el adiós de ZZ.

