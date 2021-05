Zidane: Ya hay nombres para reemplazarle en que caso de que el francés no siga

MARCA prendió fuego al Bernabéu con sus afirmaciones sobre el futuro de Zinedine Zidane. El entrenador de Real Madrid continúe peleando LaLiga con los suyos a falta de una jornada, aunque lentamente estaría despidiéndose de un vestuario donde se vienen cambios de peso. En medio de lo que son las primera horas de resaca de una bomba que deja varios interrogantes, empiezan a aparecer los nombres que podrían dirigir a los Merengues en la próxima campaña.

“Cómo voy a decir a los jugadores que me voy ahora, si nos jugamos la vida y voy a decir que me marcho. Contar cosas fuera se puede contar todo lo que quieras, no voy a decirle nunca eso a mis jugadores. A final de temporada veremos pero ahora estoy con esto y a por el último partido. No podemos hablar constantemente de mi futuro, lo más importante es el último partido que nos queda”, comentaba ZZ tras el triunfo de los suyos en Bilbao.

Raúl o Allegri, los apuntados por la prensa

El medio español no solo aseguró que Zidane ya comunicó su decisión al vestuario, sino que incluso en la cúpula del Real Madrid han empezado las gestiones para anunciar al nuevo entrenador en caso de que el francés confirme los rumores. En un contexto donde los entrenadores de élite no abundan y donde sacar a los más queridos de sus clubes es aún más difícil, el abanico está de momento cerrado a dos opciones.

Massimiliano Allegri, ex entrenador de Juventus y Milan es el primero que se ha comentado en la junta ejecutiva de los Merengues. El italiano lleva dos años fuera de los terrenos de juego y a los 53 años podría tener la oportunidad de su vida. ¿Su palmarés? 6 ediciones de la Serie A y dos subcampeonatos de la Champions en 2015 y 2017, paradójicamente, ante Real Madrid.

Su competencia hasta ahora es uno de los hijos de la casa. Raúl González Blanco, mítico jugador, goleador y símbolo del Real Madrid que ahora mismo dirige al segundo equipo, podría dar el salto a primera división si ZZ da el portazo. En lo que sería una llegada bastante parecida a la que vivió el francés en 2016, el segundo máximo anotador en la historia en la club podría ser el próximo DT del gigante de la capita española.

