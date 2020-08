Ricardo Henao criticó fuertemente a Lionel Messi

El pasado 25 de agosto el mundo del fútbol recibió una noticia bastante sorpresiva. Lionel Messi uno de los jugadores más representativos del planeta anunció que no jugará la siguiente temporada con el Barcelona en un hecho que generó muchísima repercusión.

Los debates se mantienen con el paso de los días y en últimas horas se pudo conocer que el futbolista argentino no tiene pensado regresar a las prácticas en cara a la siguiente temporada. Teniendo en cuenta lo anterior, Ricardo Henao habló sobre este tema y además cuestionó el liderazgo de la 'Pulga' dentro del cuadro catalán.

"Messi es el capitán del Barcelona por los años, la experiencia, la tradición que tiene dentro del equipo pero me parece que no es un líder y no exige grandes liderazgos", sostuvo.

Henao considera que el argentino no tiene un buen liderazgo en el equipo. Sostiene que es un buen capitán pero piensa que ambas cosas no se relacionan.

Por último, el comunicador habló sobre lo que representa para él un capitán dentro de un equipo de fútbol. "Yo relaciono el tema del líder con un tipo como un caudillo. Yo no lo veo como un gran líder y no tiene esa personalidad para serlo".

