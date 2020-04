Rio Ferdinand aseguró que Ravel Morrison pudo ser un futbolista de 100 millones de dólares

Muchos se acordarán del paso sin pena ni gloria de Ravel Morrison por la Liga MX. El mediocentro ofensivo arribó a Atlas en agosto de 2017 en condición de préstamo hasta julio de 2018, cuando volvió a la Lazio de Italia.

En su ciclo en el Rojinegro disputó 25 partidos y anotó solo 3 goles, dejando mucho que desear. Y eso es algo que no sólo le pasó en el futbol mexicano, si no algo que sufrió a lo largo de toda su carrera.

Morrison salió de las Fuerzas Básicas del Manchester United siendo una gran joya del club y hoy, a sus 27 años, pasó por varias instituciones hasta recaer en Middlesbrough Football Club, de la segunda de Inglaterra.

A pesar de esto, Rio Ferdinand lo llenó de elogios en una entrevista: "Si hubiera tenido un mentor antes de Sir Alex Ferguson, Ravel se hubiera convertido en un futbolista de 100 millones de euros".

"Lamentablemente no había alguien como Gavin (Rose) en el Manchester United y no hay gente así en los clubes, que surgen de las calles y con pasados similares al de los futbolistas para que ellos puedan platicar. El talento que tenía Ravel, como siempre he dicho, es algo que nunca he visto en un futbolista de 14 o 15 años. Era diferente", sentenció el legendario defensor.

En su momento, de acuerdo con Daily Mail, Morrison era el jugador que más ilusión le hacía a Ferguson, llevándolo a considerarlo como la mayor promesa de la cantera de la institución por sobre Paul Scholes, Ryan Giggs o David Beckham.

