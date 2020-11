Rivaldo revela los dos posibles escenarios en los que Messi podría elegir seguir en el Barcelona

Todo indica que, aunque la relación venía deteriorándose de forma progresiva con el correr del tiempo, el 8 a 2 a manos del Bayern Múnich fue el evento detonante que le puso punto final a la relación entre la directiva del Barcelona y nada más ni nada menos que Lionel Messi.

Cansado de la falta de un proyecto deportivo capaz de saciar sus exigencias, La Pulga, al poco tiempo de la dolorosa eliminación en Champions League, le comunicó a la cúpula dirigencial su deseo de salir. Finalmente, luego de una batalla que incluyó una amenaza de trasladar la discusión al marco legal, el argentino optó por seguir por un tiempo más en el titán de la Liga Española.

Afrontando una nueva temporada junto al Barça, todos los caminos indican que Messi no estaría muy en sintonía con la idea de cambiar de parecer. Rivaldo, haciéndose presente en los medios para dar su parecer al respecto, marcó: "No me imagino cómo la nueva directiva podrá convencerle de que dé un paso atrás en su decisión de irse".

�� "Estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club"



- Lionel Messi, recién arribado a Barcelona �� pic.twitter.com/0KCunZBy89 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 18, 2020

El ex futbolista del Barcelona, marcando que la campaña 2020/2021 debe presentar algún tipo de cambio especial para que Lionel de marcha atrás en su decisión, planteó varios escenarios y manifestó: "Solo si ganan la Champions o la Liga esta temporada, o si Koeman consigue armar un equipo que juegue bien al fútbol... Solo así me imagino a Messi reconsiderando su postura".

