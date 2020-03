Todo el mundo del fútbol se paralizó por unas horas ayer mientras se enfrentaban el Real Madrid y Barcelona.

El equipo de Zidane, ante su gente, consiguió un triunfo que le permitió recuperar la punta de La Liga y salir del gran golpe que significó perder ante Manchester City en la semana, por Champions League.

Una cámara exclusiva de Vamos, medio de Movistar Plus, siguió de cerca los movimiento de Quique Setién y también así de su mano derecha.

Eder Sarabia vivió todo el duelo con mucha intensidad y hasta se lo captó insultando a un jugador propio.

No se puede distinguir de quién habla, pero fue muy duro: "No hace nada de lo que hay que hacer, de repente empieza a jugar y tirar, cuando tiene que jugar la pelota, ¡coño! Me c*** en Dios”.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

Luego, se lo ve charlando con el DT: "No podemos tener la linea defensiva tan metida atrás porque nos estiran y luego viene Benzema, recibe y nos crean mucha superioridad. Tenemos que reducir mucho más el espacio”.

Hasta mostró todo su enfado con Griezmann en una jugada que no pudo anotar: "Goool...Métela Antoine, me cago en mi p*** madre".

