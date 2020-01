La novela del mercado europeo es la posible llegada de Edison Cavani al Atlético Madrid. El PSG no lo quiere soltar, pese a que en junio se le termina el contrato y queda libre.

Diego Simeone quiere sumar cuanto antes al delantero e insiste para adelantar su llegada para este período de transferencia. Necesita gol y sabe que al uruguayo le sobra.

Pese a que los jeques no quieren soltar tan fácil al charrúa, el punta no tiene lugar en el equipo. Para Tuchel, entrenador de los parisinos, el futbolista es prescindible y no lo pone.

Es más, contra el Lorient será el segundo partido consecutivo en el que no lo convocará. Quedó afuera del banco contra el Mónaco la fecha pasada y tampoco estará mañana.

��️ @TTuchelofficial : "Cavani, Meunier, Bernat, Marquinhos, Verratti, Kehrer, Aouchiche et Kouassi sont absents du groupe pour le déplacement à Lorient."#PSGlivehttps://t.co/cVBnjERyEJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 18, 2020

Su lugar lo ocupó, claramente, Mauro Icardi. El argentino se ganó el puesto a cambio de goles y relegó al ex-Nápoli.

¿Tendrá final feliz la novela?

Lee También