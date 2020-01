Si bien la principal intención del Atlético Madrid desde que inició el mercado de pases es hacerse con un artillero de jerarquía, hasta el momento el club de la Liga Española no tuvo éxito.

Aunque el conjunto Colchonero batalla desde hace varias semanas con el PSG en busca de los servicios de Edinson Cavani, el elenco parisino se mantuvo firme hasta el día de la fecha en cuanto a sus pretensiones por la transferencia en cuestión.

�� NOTICIA #JUGONES | Última oferta del Atleti por Cavani: 15 millones de euros + 3 variables. pic.twitter.com/O9eqVLs2FJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 29 de enero de 2020

Este miércoles, Josep Pedrerol informó que las negociaciones entre el Atleti y la institución de la Ligue 1 estarían prontas a culminar independientemente del resultado.

El conductor de El Chiringuito, ante las cámaras de televisión, aseguró que el cuadro de España envió hace unas horas una "última oferta" por Cavani. Entrando en detalle, el periodista indicó: "15 millones de euros más tres en variables".

Explicando que el Atlético Madrid no se moverá siquiera un poco más del ofrecimiento enviado, Pedrerol explicó: "No van a subir más. Es el último intento para fichar al uruguayo. El Atleti no puede hacer más".

Dejándole un mensaje directo a la directiva del club de Francia, Josep, fastidiado, cerró: "PSG, deja de tomarle el pelo al Atleti y a Cavani".

