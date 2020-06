Se enojó Sarri: "Me toca los cojones cuando dicen que no gané nada"

En Italia el fútbol se retomó con la actividad de la Copa, la cual se definirá mañana con un apasionante duelo entre Juventus y Napoli.

Hace pocos días dejaron atrás al Milan y al Inter respectivamente, teniendo la chance de sumar una nueva estrella para su club en un contexto diferente, sin público en las gradas.

Maurizio Sarri realizó la conferencia de prensa previa al duelo, aunque tuvo un momento tenso cuando un periodista le comentó que podría ser su primer título como DT en dicho país.

"Me toca los cojones cuando dicen que en Italia no gané nada. Conseguí ocho ascensos en categorías muy difíciles. Sé que para los periodistas acostumbrados a hablar de Champions no es mucho, pero les aseguro que es un periplo complicado", afirmó.

Ya más tranquilo, habló de su pasado en Nápoles y dejó en claro que no le afecta: "Solo estoy centrado en ayudar a los chicos para ganar algo, para el club y los hinchas. No pienso en los rivales u otras cosas, de todo eso no me interesa nada".

Sobre Cristiano Ronaldo, su gran figura, afirmó que fue "perdiendo fuerza después de los primeros 30 minutos de juego" ya que el parón afectó a todos.

Para cerrar, no reveló el equipo y se paró de frente a las críticas: "Los resultados son los mejores de los últimos 50 años pero de eso nadie se acuerda". Picante.

Lee También