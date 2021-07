Mourinho confiesa en su regreso a la Serie A uno de los mayores arrepentimientos de su vida

El regreso de José Mourinho a Italia tiene a la capital transalpina más loca que nunca. El portugués regresará al Calcio luego de 11 años con el objetivo de relanzar su carrera al mismo tiempo que buscará levantar a un histórico de la Serie A. Mientras prepara el inicio de la temporada, The Special One reveló uno de los mayores errores en su etapa cómo DT.

En el libro ‘Manténgase locos y hambrientos’ del escritor portugués Joao Gabriel, Mou tuvo la oportunidad de repasar una carrera llena de momento inolvidables en lo positivo y negativo. En uno de los capítulos de la obra, el luso no se anduvo con rodeos a la hora definirse en el mundo del fútbol.

"He sido un poco víctima de mí mismo; si pudiera, sería una de las cosas que no repetiría. Porque gané, gané y gané... y entré en una dinámica en la que no ganar parecía el fin del mundo. Yo mismo, por mi personalidad, fomenté un poco eso de que el entrenamiento, el partido, el trabajo es para ganar, ganar, ganar... No ganar era un fracaso, ¡y eso no es cierto!", empezaba el Mourinho más honesto sobre una carrera de 25 títulos en hasta 4 países.

El mea culpa con Vilanova

El portugués reconoció haberse equivocado en el famoso episodio con el asistente de Guardiola en uno de esos Clásicos que paralizaron el mundo: “Yo fui el que falló, no debería haber hecho lo que hice. Claro que no, la imagen negativa se queda para siempre. Tito no tuvo nada que ver con eso. Lo siento por él”.

"Barcelona era bueno jugando, pero mejor al condicionar al rival y al manipular decisiones y percepciones", terminaba Mourinho sobre la polémica imagen de su dedo en el ojo de Tito Vilanova, quien recordemos fallecería de un cáncer de parótida el 25 de abril de 2014. Primera gran ocasión donde el luso se disculpa por una secuencia que dio la vuelta al mundo.

